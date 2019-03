Morgentoget slått ut av plast

Fredag morgen skapte vinden problemer for et av togene på Østfoldbanens vestre linje. Toget som skulle gått fra Fredrikstad 06.38 ble nemlig slått ut av et stykke med plast som hadde festet seg på taket.

– Plasten blåste opp på taket og havnet i pantografen til toget. Det førte til at strømtilførselen ikke var bra nok til å kjøre videre, sier pressevakt i NSB, Gina Scholz.

En pantograf sørger for elektrisk kontakt mellom den toget og en strømførende ledning eller skinne.

Toget måtte dermed bli stående på Fredrikstad stasjon, mens passasjerene måtte vente på neste avgang.

– Det ble den lille ekstra ventetiden på neste tog, også ble det veldig mange passasjerer på neste tog, sier Scholz.

Stanset etter nødmelding

Fredag morgen ble det også full stans i togtrafikken på Østlandet etter at det ble sendt en nødmelding fra et godstog i Lodalen, et område der togene parkeres..

Ifølge pressevakt Ragnhild Aagesen i Bane Nor var anropet en falsk melding.

– Noen trykket sannsynligvis på en knapp ved et uhell, sier Aagesen til NRK.

Trafikken ble stanset ved 08.15-tiden, og stod stille i rundt 20 minuter.

Det er også problemer med signalanlegget mellom Skøyen og Oslo S. NSB opplyser at det fører til at det er færre spor i bruk og at dette vil føre til forsinkelser og innstillinger.

– Vi jobber med å rette feilen men vet ikke hvor lang tid det vil ta, skriver Bane Nor på sine nettsider.