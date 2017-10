Mistenkt for flere bankinnbrudd

Politiet i Østfold tror at to kjenninger som i forrige uke ble pågrepet på Gol mistenkt for bankinnbrudd der, også står bak innbrudd i en Nordea-bank i Fredrikstad i september og en Sparebank 1-filial i Vestby i august. De to ble pågrepet sist torsdag etter en lengre jakt med en bag full av penger. Lensmann på Gol, Brit Fyksen, bekrefter at mennene er mistenkt for flere bankinnbrudd.