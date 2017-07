Mistenker at brann var påsatt

Politiet mistenker at brannen i et skur og omkringliggende skog ved bunessjøen i Halden i går kveld var påsatt. Det ble funnet taktiske spor i området som tyder på at ungdommer har vært på stedet, og disse skal etterhvert avhøres. Det er tørt i området, og brannvesenet måtte jobbe hardt for å hindre brannen i å spre seg.