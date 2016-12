Massiv økning i turismen i Østfold

– Vi er veldig godt fornøyde.

Slik oppsummerer Maya Nielsen, som er daglig leder i Visit Fredrikstad og Hvaler, turiståret 2016.

Hun har grunn til å være fornøyd, viser tallene reiselivsbedriftene har rapportert inn til StatistikkNett.

– Ferie og fritid øker mest, men kurs- og konferanse øker også. Det er veldig bra for hotellnæringen, sier Maya Nielsen i Visit Fredrikstad og Hvaler. Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Der ser vi en økning fra i fjor på 11.3 prosent i Fredrikstad. Østfold har hatt en økning på 10.9, og landet som helhet har hatt fire og en halv prosent økning, sier Maya Nielsen.

Anno-effekten er sterk

Sesong to av NRKs realityserie Anno ble spilt inn på Isegran og i Gamlebyen i Fredrikstad, og det har dratt turister dit, sier Nielsen videre.

– Uten tvil. Vi har hatt 10.000 personer på guidede turer i Gamlebyen, og en tidobling i antall turbussoperatører til Fredrikstad. Og det er Isegran og Gamlebyen de skal se. Og vi ser allerede at det er bra bestillinger for 2017.

Anno-deltakerne på Isegran dro med seg hundretusenvis av seere – og økt besøk i Fredrikstad. Foto: NRK

Dette er tall som også gjør reiselivsminister Monica Mæland fornøyd. Departementet kaller det som har skjedd i fylket for en turist-boom i dagens pressemelding.

– Vi er kanskje mest kjent for nord, fjord og fjell, men vi har fantastiske opplevelser og tilbud over hele Norge. Vi ønsker flere turister, som legger igjen mer penger. Da må vi løfte frem hele landet, sier reiselivsminister Monica Mæland.

Derfor ble Norge mer attraktivt for turister i 2016, ifølge FNs reiselivsorganisasjon UNWTO:

Den norske kronekursen har vært lav i forhold til både dollar, euro, danske og svenske kroner, noe som har vært gunstig for norsk eksport.

Terror har en innvirkning på folks reiseatferd. Norge blir i stor grad vurdert som et trygt reisemål.

De lave oljeprisene har ført til at folk har mer penger igjen når faste kostnader er betalt. Det har ført til at flere reiser.

14 prosent flere utlendinger

Det var 105.080 utenlandske gjestedøgn i Østfold fra januar til og med oktober i år, noe som er en økning på 14 prosent.

– Østfold og de andre fylkene i osloregionen har en naturlig og viktig plass i markedsføringen av Reiselivs-Norge, sier reiselivsminister Monica Mæland.

– Nå starter den store jobben med å få turistene skal velge oss igjen, sier Bente Jæger i Visit Østfold. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Økningen betyr at Østfold er på 8. plass av landets turistfylker, og det er daglig leder Bente Jæger i Visit Østfold stolt av.

– Det har vært en fantastisk sesong og vi er veldig fornøyd.

Hun fremhever samarbeidet rundt osloregionen som viktig, samtidig med at bedriftene internt i fylket klarer å dra i samme ende av tauet.

– Vi har gjort mye riktig her i Østfold. Vi samarbeider godt og er flinke med digital annonsering. Nettsidene våre har det innholdet som er viktig for at turistene skal kunne søke opp og få det de er ute etter av informasjon, for så å velge å komme hit, sier Jæger.

For eksempel er Fredriksten festning i Halden med sine mange sommerarrangementer viktig, fortsetter Jæger.

– Fredriksten besøkes av veldig mange internasjonale gjester, spesielt fra Kina og ellers i Asia. Og Halden er en veldig idyllisk småby, og absolutt en turistattraksjon i seg selv.