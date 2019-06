Det var 17. mai for to år siden at politiet rykket ut etter å ha fått melding om en hendelse i en bolig i Moss.

Der fant politibetjentene den lille hunden, som hadde blitt slått gjentatte ganger i hodet med en hammer. En mann i 40-årene er nå tiltalt for den grove volden.

Ifølge påtalejurist Elisabeth Kaspersen tok det flere timer fra volden skjedde til hunden ble avlivet.

– Det var politiet som tok den med til veterinær, som ble nødt til å avlive den, sier Kaspersen til NRK.

Mannens forsvarsadvokat, Helge Karlbom, har foreløpig ikke snakket med sin klient og vil derfor ikke uttale seg om saken.

Ukjent motiv

Bakgrunnen for angrepet er ikke kjent for påtalejuristen. Ifølge politiet er det også vanskelig å vite nøyaktig hvor mange slag hunden ble utsatt for.

Mannen i 40-årene er ikke folkeregistrert på adressen der hendelsen skjedde. Det var også flere andre til stede da politiet kom frem den aktuelle natten.

– Slik jeg har forstått det, var det ikke tiltaltes hund. Hvor gammel hunden ble, vet vi ikke, men det var en ganske liten hund, en ung hund, forteller Kaspersen, som kaller saken for grov dyremishandling.

I tiltalen står det at volden ble utført på en særlig smertefull måte for hunden og at den led over lengre tid. Påtalemyndigheten betrakter mishandlingen som grov siden den var forsettlig utført.

– Det er en veldig stygg sak. Strafferammen er fengsel på opptil tre år, og det vi ser er at domstolene gir strengere straffer for vold mot dyr nå enn før, sier Kaspersen.

Det var denne hammeren mannen i 40-årene brukte til å slå hunden med. Pilene markerer blodflekker. Foto: Politiet

Ber om streng straff

Siri Martinsen, leder i dyrevelferdsorganisasjonen Noah, mener angrepet på hunden er svært alvorlig.

– Det er uforståelig at noen kan utføre slike handlinger. Dessverre finnes det folk med totalt fraværende empati med dyr. Slag med hammer kan føre til dødelige skader og medfører selvsagt ekstreme smerter. Det er rett og slett grov vold, sier hun til Moss Avis.

Martinsen mener mishandlingen bør føre til en straff tett opptil lovens strengeste straff for grov dyremishandling, som er tre års ubetinget fengsel.

Saken skal opp i Moss tingrett fredag 13. september.