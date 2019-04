Tre unge dømt for å ha drept katten Gullars

Drapet på katten skjedde i en av nabokommunene til Bergen i fjor vår. Katten ble først fanget, så overkjørt med en moped før den til slutt ble senket i sjøen og druknet i en sekk.

Det var avisene BT og BA som først skrev om dommene.

Under 18 år

De tre tenåringene, en gutt og to jenter, var alle under 18 år på tidspunktet da mishandlingen og kattedrapet skjedde.

Gutten er i Bergen tingrett dømt til seks måneders ungdomsstraff, men jentene har fått kortere betingede dommer. Alle de tre har fått mildere dommer på grunn av sin unge alder.

Retten mener det var de to jentene som fanget katten i sekken, før gutten ble tilkalt.

En annen gutt som var til stede under drapet på katten kan ikke straffes fordi han var under 15 år da mishandlingen skjedde.

Filmet mishandlingen

Bergens Tidende har fått tilgang til en video som viser at sekken med katten blir kastet høyt opp i luften før han deiser i bakken. Etterpå blir sekken med katten overkjørt med moped.

Tenåringene skal så ha druknet katten i sjøen etter å ha fylt sekken med steiner.

Retten sier det er uklart hvem som gjorde dette, men konkluderer med at de tre på grovt og aktløst vist har medvirket til volden mot katten.

Mishandlet pinnsvin

Den 18 år gamle gutten er også dømt for å ha mishandlet et pinnsvin. Videobevis viser at han hopper på pinnsvinet. Han skal også ha stukket en pinne gjennom det.

I retten har han forklart at han ved et uhell kjørte over pinnsvinet med moped, og at han måtte gjøre noe fordi dyret var hardt skadet.

– Det har ikke vært mange saker i Norge som handler om vold mot dyr, sier politiadvokat Alexander Sele i Vest politidistrikt.

Dyrepoliti

I Bergen er det nylig opprettet et eget dyrepoliti med egne etterforskere og egen jurist.

– Så det vil bli større fokus på slike saker i tiden fremover.

– Hva kunne straffene blitt hvis disse tre ungdommene hadde vært over 18 år?

– Det helt klare utgangspunktet er at vold mot dyr straffes med ubetinget fengsel. Høyesterett har lagt seg på straffer rundt tre måneders fengsel, sier Sele.