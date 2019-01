Mann skal være truffet av skudd i Sarpsborg

Det var VG som først meldte om saken.

Mannen er sendt til sykehus med hodeskader, men skal være ved bevissthet.

Operasjonsleder Finn Håvard Aas sier til NRK at politiet fikk melding om hendelsen fra en nabo ved 21-tiden onsdag kveld.

Mannen oppsøkte naboen og sa at han var skutt. Han skal ha hatt synlige skader.

– Mannen har forklart at han skal ha blitt oppsøkt av ukjente maskerte personer, som løsnet et skudd, sier Aas.

Mannen skal ha fått skader i hodet, men var bevisst og mulig å snakke med, og er nå fraktet til Kalnes sykehus, forteller operasjonslederen.

LETER ETTER GJERNINGSMENN: Det er politi på stedet, som søker etter gjerningsmenn i området. Politiet kan ikke bekrefte at mannen faktisk er skutt. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Uavklart

Det er nå politi på stedet, og at de søker etter gjerningsmenn i området. Ifølge NRKs reporter på stedet har politiet sperret av hele gaten der mannens bolig ligger.

– Motiv og foranledning er ukjent, og mye er uavklart foreløpig, sier Aas.

Til VG sier operasjonslederen at en nabo har forklart at han hørte et smell i området.

Politiet kan ikke bekrefte at mannen faktisk er skutt, og ønsker ikke å si noe om fornærmede.