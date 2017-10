Knivoffer kan forklare seg

Politiet etterforsker fortsatt knivstikkingen på Krapfoss i Moss fredag den 13. oktober. Offerets tilstand er stabil og hun er i dialog med politiet om saken, opplyser Tore Løvengreen som leder vold- og sedelighetsavdelingen. – Men vi må ha flere samtaler med henne for å klarlegge hva som skjedde, sier Løvengreen. En mann er varetektsfengslet for to uker, og siktet for drapsforsøk.