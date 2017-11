Leirstein fikk for mye i styrelederhonorar

Svensk bombefrykt forsinket toget

Togtrafikken over svenskegrensa er i gang igjen, etter et mulig bombefunn. Togtrafikken ble stanset i ettermiddag da det ble funnet en såkalt mulig skarpladet gjenstand på en privat eiendom ved jernbanelinjen i Brålanda, nordøst for Uddevalla. Svenske bombeteknikere ankom stedet i 18-tiden, og rundt 19:30 meldte SR P4 Väst at gjenstanden var blitt fjernet. Funnet skal nå analyseres.