Kvinne ble funnet på holme i Østfold: – Skal ha blitt forlatt etter krangel

Det skal ha vært en båtfører som først oppdaget kvinnen. Hun sto og ropte på hjelp på øya Furuholmen i Hvalerskjærgården i 20-tiden tirsdag kveld.

Båtføreren var ikke lokalkjent og skal ikke ha turt å ta seg inn mot holmen. Personen varslet i stedet nødetatene, som sendte ut både redningsskøyte og politibåt.

Men før disse kom til stedet skal kvinnen ha blitt hentet fra holmen av en annen fritidsbåt.

– Vi møtte denne fritidsbåten og fikk henne om bord i politibåten før vi kjørte henne videre til legevakten for helsesjekk, forteller operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt.

Skal ha startet med krangel

Kvinnen har fortalt politiet at hun ble forlatt på holmen etter en krangel og at hun satt strandet i tre dager uten tilgang på drikkevann.

– Hun opplyser selv at hun hadde vært på tur sammen med to andre, og at de hadde begynt å krangle. Etter krangelen skal hun ha blitt satt igjen på denne holmen, sier operasjonsleder Halvor Andersen.

Ifølge redningsselskapet ble kvinnen observert på nordsiden av øya. Det er flere hytter på øya, men det tett skog og bratte skråninger mellom hyttene og der kvinnen ble funnet.

Tirsdag kveld sa politiet til NRK at ingen hadde meldt kvinnen savnet i løpet av de tre dagene hun skal ha vært strandet, og politiet jobber nå med å finne ut mer av hva som faktisk har skjedd.

– Det er nå opprettet en undersøkelsessak. Så får vi se hva etterforskningen av denne saken bringer. Men kvinnen har opplyst navnene på de hun var sammen med, så vi regner med at vi har oversikt over det, sier Andersen.

Politiet opplyser videre at det er snakk om straffbare forhold dersom kvinnens versjon av saken viser seg å stemme.

Prøver å få kontakt med kvinnen

Inge Jensen i Fredrikstad-politiet, som etterforsker saken, sier at de forsøkte å komme i kontakt med kvinnen i går kveld.

– Da var telefonen avslått, men vi gjør nye forsøk på å få tak i henne i dag for å finne ut av hva det er som har skjedd, sier han.

Kvinnen ble overtatt av helsepersonell og sendt til legevakten etter at hun kom til fastlandet. Hun skal ha vært forvirret og tørst, men i tilsynelatende god fysisk tilstand.

– Det gikk heldigvis bra denne gangen, men det er ikke så lenge man klarer å holde ut uten rent vann. Det er relativt trafikkert med båter i området på denne tiden i året, og hun fikk heldigvis kontakt med en båt til slutt, sier operasjonsleder Andersen.