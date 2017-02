– Bra for Indre Østfold

Ordfører i Spydeberg Petter Schou er ikke overrasket over at regjeringen går inn for å slå sammen hans kommune med Hobøl, Askim og Eidsberg, skriver smaalenene. Han har hele tiden ønsket en størst mulig Indre Østfold-kommune og mener dette er bra for regionen.