Kråkerøy sørget for cupbombe

Det hjalp lite for FFK at kampen ble spilt på hjemmebane. Kråkerøy IL, som spiller i tredjedivisjon, vant 1–0 mot Fredrikstad.

– Det er helt fantastisk. Vi er jo lillebror på alle områder. Vi visste at vi hadde en liten mulighet til å gjøre noe stort og historisk. Vi var enige om å gå ut på banen og ha hjertet utenpå drakta, sier trener for Kråkerøy, Jon Hermansen.

– Fortjent at vi vant

Han er svært stolt over egne spillere.

– Guttene var helt utrolige gjennom hele matchen. De ofret seg i alle duellene og spilte god fotball. Det endte med et spillemessig overtak, så vi vant fullt fortjent. Det er ekstra gøy, sier han.

FFK fikk en av sine spillere utvist tidlig i kampen, men da styrte Kråkerøy allerede kampen. I andre omgang måtte de gjøre noen bytter.

– I andre omgang ble vi litt kjørt, for vi måtte gjøre et par bytter på noen som var skadet. Da røk vi på noen tidlige bytter. Noen ble litt slitne på slutten. Men ellers synes jeg at vi vant var full fortjent. For oss var dette en kjempefest.

I dag satte Kråkerøy FFK i skyggen. Foto: Jørn Kristoffersen

FFK beklager

Daglig leder og sportssjef for FFK, Joacim Heier, er ikke nådig når vi spør han om kampen.

– Det var en veldig flau opplevelse. Det er bare å legge seg flat for dem som er glad i klubben. Vi må bare beklage at vi leverer noe sånt, sier han.

Han gir all ære til lillebror Kråkerøy.

– Jeg må si at det er en fullt fortjent seier til Kråkerøy. Den desidert beste spilleren på banen var keeperen vår, og det oppsummerer det hele.

Her er Joacim Heier da han ble presentert som ny daglig leder. Foto: Tomas Berger

Kampen i dag håper han at laget fort legger bak seg.

– Vi må bare ta det som mannfolk, det er jo ikke så mye å få gjort noe med nå. Kampen er spilt, og det er om å gjøre å vite at man kan stå imot noe sånt. Så skal vi heve oss når det er ny kamp på søndag.

Klar for mer festfotball

Kråkerøy-treneren derimot er klar for det som måtte komme.

– Vi tar gjerne en fest til, og er det noen som kan lage fest så er det 08. De virker å være i grusomt god form, så rent sportslig tror jeg ingen ønsker å møte dem.

Hvordan skal dere feire?

– Nå skal guttene samle seg og kose seg litt. Så blir det en restitusjonsøkt i morgen som ender i et badekar med bobler i ett eller annet sted, sier han.