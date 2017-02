Kjøkkenet kan være en brannfelle

– Det skal ikke så mye til før man glemmer det man har på komfyren. At noen ringer på eller ungen gråter for eksempel. Hvis man da ikke husker på å skru av komfyren, så er det fort gjort, forteller leder for tilsyn i Fredrikstad brannvesen, Arild Arnesen.

Et av problemene ved komfyrbranner er at brannen sprer seg til vifta forteller han.

Arild Arnesen, leder for tilsyn i Fredrikstad brannvesen viser frem en komfyrvakt. Foto: Kathrine Brønn / NRK

– På nyere hus så er ofte ventilasjonsanlegget felles oppe på loftet, og da kan brannen spre seg opp på loftet.

Fikk fengselsstraff for komfyrbrann

En storbrannen i Bergen i mai i 2015 startet på grunn av tørrkoking. En ung kvinne ble tiltalt, og stod i fare for å få et erstatningskrav på 6,8 millioner kroner. I retten ble hun dømt til betinget fengsel i 45 dager, men slapp unna erstatningskravet.

I denne brannen var det ingen som døde, men flere av dødsbrannene i Norge starter på komfyren.

– Derfor så ønsker vi at folk som har vært ute og drukket skal være mette når de kommer hjem, slik at de ikke drar hjem for å lage mat. Alkohol er ofte inne i bildet i komfyrbranner om natta, da også flest dør i brann.

-Man kan få en avkorting

Kommunikasjonssjef i Trygg Forsikring, Ole Irgens forteller at det ikke er alltid man får alle pengene tilbake ved en brann.

– Hvis man glemmer noe på komfyren og går fra den, kan man få det man kaller en avkorting. Det vil si at man ikke får fult oppgjør. Dersom nabohuset også tar fur så står du ansvarlig for et annet hus enn ditt.

En enkel brann på kjøkkenet kan også bli dyr.

– Brannskader er dyrt fordi det koster mye å utbedre det. En brann på kjøkkenet med røykutvikling kan sørge for kostnader på mange hundre tusen kroner.

Vil ha «komfyrvakt»

For å unngå denne typen branner ønsker brannvesenet at man kobler på en så kalt «komfyrvakt.»

– Komfyrvakt er laget for å kutte strømmen til ovnen dersom noe tørrkoker. Da sitter det en sensor oppe ved vifta som ser og lukter røyk, og som sørger for at strømmen blir kuttet. Sensoren lærer seg folks kjøkkenrutiner, så den er ganske intelligent.

En slik sensor kan registrere om noe er i ferd med å tørrkoke på komfyren. Foto: Kathrine Brønn / NRK

Tønnesen forteller at dersom man skal sikre seg en komfyrvakt, må man ut med 2500 kroner eller mer.

– Det avhenger av om man velger å kjøpe den typen som en elektriker setter inn eller ikke. Vi vil jo anbefale at man tar det via en elektriker, slik at han samtidig kan sjekke kontakten.

Og pengene man bruker på komfyrvakten kan man kanskje få igjen på forsikringen.

– Når vi regner forsikringspremier, så regner man med hvilke tiltak som er gjort. Og da kan en slik komfyrvakt sørge for lavere forsikringspremie, forteller Irgens