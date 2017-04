Kastet seg i sikkerhet rett før lastebilen kom

Sandberg er opprinnelig fra Stockholm, men bor i Fredrikstad. For tiden er hun i Stockholm på kurs. Hun hadde tatt T-banen ned til sentrum av byen og ned til Drottninggatan. Hun skulle egentlig inn på varehuset Åhléns, men syntes det var for fint vær til å gå inne.

– Jeg gikk opp Drottninggatan. Jeg fiklet med håndvesken min og så ned. I det jeg så opp så jeg den enorme lastebilen komme midt i gaten. Det var masse mennesker. Folk skrek, og kastet seg i alle retninger, forteller hun.

Kastet seg inn i butikk

Sandberg fikk øye på en HM-butikk, og rakk å tenke at det måtte være trygt.

– Jeg tenkte at butikken var sikker siden den hadde en marmorport. Så jeg kastet meg inn der og rakk ikke å snu meg før lastebilen braste forbi ryggen min, forteller hun.

Hun fikk øye på en ung jente som sto i døråpningen.

– Jenta var kjempehysterisk så jeg fikk henne inn i lokalet. Noen skrek om hva de så, men jeg orket ikke å se ut. Jeg tok med meg jenta og vi satte oss i en trapp.

Dørene inn til butikken ble så låst.

– Etter hvert begynte folk å skrike at det brant, og at det var en bombe. Dette førte til at folk begynte å løpe hysterisk opp gaten. Da fikk vi beskjed om å trekke bort fra vinduene og lenger inn i butikken.

Denne lastebilen kom i full fart mot Sandberg før den kjørte rett inn i kjøpesenteret. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

På flukt i flere timer

Etter en stund fikk de beskjed om at alle måtte komme seg ut av butikken i full fart.

– Da ble det igjen panikkstemning. Politiet ville egentlig at vi skulle gå opp til noe som heter Hötorget. Men jeg ønsket ikke å være i en folkemengde. Så jeg tok en annen rute.

Sandberg hadde glemt mobilen hjemme og var på flukt i flere timer. Hun tok seg blant annet inn på et annet kjøpesenter og satt i et lagerrom sammen med seks- sju personer. Hun var også i et kontorlandskap i bygningen. Etter flere timer på flukt turte hun å gå ut og tilbake til venner som hun overnatter hos.

Sandberg la ut denne meldingen på Facebook noen timer etter at hun hadde vært på flukt i Stockholms gater. Foto: Screenshoot / Facebook

Håper folk ikke blir fordomsfulle

Sandberg er lokallagsleder for Norsk Folkehjelp og har jobbet med Refugees Welcome Østfold siden høsten 2015. Hun tror hun holdt seg rolig i situasjonen fordi hun har pratet med mange som kommer fra krig og elendighet.

– Min eneste tanke var å beholde roen og roe ned de som var hysteriske. Det tror jeg kommer av at jeg har vært veldig nære folk som kommer fra krigsområder og har snakket mye om det å være i kaos og vold. De erfaringene har gjort meg litt roligere.

Sandberg sier hun håper å få sove godt i natt, men er forberedt på at hun kan få reaksjoner. Hun er likevel mest opptatt av at vi ikke må være fordomsfulle etter slike hendelser.

– Det eneste jeg håper nå er at folk ikke blir usikre og aggressive overfor hverandre, for det hørte vi en tendens til allerede i dag. Det må ikke være slik at folk titter seg over skulderen. Vi skal heller ikke være redde for å sette oss på en uterestaurant og drikke vin, sier hun.