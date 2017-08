Innbrudd for andre gang

Innbrudd på Mysen videregående skole skaper problemer for skolestarten, skriver Smaalenenes Avis. Onsdag oppdaget skolen at tyver har stjålet utstyr som tilhører medier- og kommunikasjonslinjen, forteller rektor ved skolen Brynjard Rønningen til avisa. For få uker siden fikk tyver med seg datamaskiner fra samme linje. Rønningen forteller NRK at de nå må legge andre planer for elevene ved skolestart.