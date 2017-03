Idrettsleder får kritikk etter hat-innlegg

KRITISK: Leder Hilde Stokke i Østfold idrettskrets liker ikke signaleffekten styrelederen i Moss hockey sender ut når han sier han hater motstanderne. Foto: Privat

– Dette passer ikke inn i idretten i det hele tatt. Det kommer i konflikt med ønsket om å bygge under gleden ved idretten, sier leder Hilde Stokke i Østfold idrettskrets.

Denne uka skrev fungerende styreleder Ole Moe i Moss hockey på Facebook at «jeg hater Halden Diving Elite», med klar adresse til Comet som Moss denne sesongen har møtt i 1. divisjon i ishockey.

Kommentaren kom i en diskusjonstråd under nyheten om at en spiller hos Manglerud Star var blitt straffet med karantene etter å ha taklet en Comet-spiller stygt.

– Lavmål

Overfor NRK forsvarer Moe ordbruken med at dette er en vanlig sjargong innen idretten.

– Begrepet «hat mellom klubber» er allment kjent, og det er ikke noe nytt begrep. Vi ser supportere som gjentar hat-ordet på tribunen, så vi må skille mellom vanlig menneskelig hat og følelser innen idrett, sier Moe.

Det er ikke styrelederen i Comet enig i.

– I Comet hater vi ingen klubber. Hockey-Norge er altfor lite til at vi skal hate hverandre. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, dette var lavmål, sier Bjørn Hofgaard til Halden Arbeiderblad, som først omtalte innlegget.

Ber kollegaen være mer kreativ

I idrettsverdenen finnes et en lang rekke klassiske oppgjør som ofte omtales som hatoppgjør.

For eksempel fotballkampene mellom Real Madrid og Barcelona, Vålerenga og Lillestrøm, eller hockeykampene mellom Stjernen og Sparta.

HAT? Cristiano Ronaldo og Lionel Messi spiller for to lag som ofte får omtalen «hatoppgjør» når de møtes. Foto: Andres Kudacki / Ap

Men styrelederen i Stjernen har sluttet å bruke begrepet hat om disse kampene.

– Begrepet stikker dypere i dag, og vi skjønner mer av hva det betyr. Hat fører ikke noe godt med seg, så det er ikke noe vi står for, sier Bjørn Viggo Nilsen.

Han har derfor en klar oppfordring til kollegaen i Moss.

– Prøv å være kreativ og finn andre uttrykk. Du får ikke flere tilskuere eller spillere i Moss hvis det er dette klubben står for, sier han.

Henvender seg til voksne

Moe står likevel inne for begrepsbruken.

– Jeg ser forskjell på å si til et menneske at jeg hater det, og det å si til motstandernes supportere at jeg hater klubben din, sier han.

– Tror du barn og unge i Moss klarer å skille dette?

– Det har jeg ikke noe godt svar på. Da må man også spørre samtlige eliteserielag der det blir ropt hat-ord fra tribunen. Vi kan starte der. Jeg prater til et voksent publikum, sier Moe.