Hvaler trekker Rygge-støtte

Hvaler kommune vil likevel ikke gi 3 kroner per innbygger til selskapet Rygge Airport. Vedtaket forutsatte at alle de andre østfoldkommunene sa ja. I går sa Halden kommune at de ikke har penger til å støtte flyplassprosjektet, og dermed trekker også Hvaler seg.