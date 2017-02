Hvaler blir uten minibank

Dnb fjerner nå minibanken på Hvaler. For seks år siden planla banken å gjøre det samme, men ga etter for press fra lokalpolitikere og befolkningen og lot minibanken stå. Det skriver Fredriksstad Blad. Ordfører Eivind Borge er ikke fornøyd med beslutningen, men sier til avisa at det er en kamp han velger ikke å ta.