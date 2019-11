Henning Solberg i million-krangel – fikk utsatt rettssak i siste liten

Rally-kjendisen fra Spydeberg skulle egentlig møtt i retten mandag morgen, men nå har hans advokat Hans Kristian Skarpholt fått utsatt saken med én uke.

– Vi er veldig fornøyd med denne kjennelsen, for det vil gi oss arbeidsro til å hente inn den nødvendige informasjonen vi trenger for å dokumentere at konkursbegjæringen er helt forfeilet, sier Skarpholt.

Det er Solbergs tidligere samarbeidspartner i DekkNor, Ramiz Safdar, som har begjært den tidligere rallykjøreren konkurs.

Han mener Solberg skylder ham 11,5 million kroner etter private lån.

– En brøkdel

Safdar og Solberg har tidligere samarbeidet om dekkbutikken DekkNor, der Safdar var daglig leder. Henning Solberg eide 66,6 prosent av selskapet gjennom sitt selskap Heso Holding AS. Han har senere solgt seg ut.

Skarpholt avviser ikke at Solberg skylder penger, men mener beløpet er mye mindre.

– Vi er uenige om størrelsen på kravet, og da er ikke konkursbegjæring en riktig framgangsmåte.

– Hvor stort mener dere kravet er?

– Vi mener at realitetene er en brøkdel av det som motparten hevder. Så det er veldig langt unna det som blir gjort gjeldende, sier Skarpholt.

Han vil ikke tallfeste beløpet som de mener Solberg skylder, men sier at den tidligere rally-kjøreren har penger til å gjøre opp for seg.

Pant i flere boliger

Ifølge Finansavisen skal det være snakk om seks millioner kroner. Ramiz Safdar reagerer på at Skarpholt beskriver det som «en brøkdel».

– Det stemmer ikke. Er det en brøkdel som han sier til deg? Er det seks millioner som han sier til Finansavisen? Jeg står for konkursbegjæringen og beløpet nevnt der, skriver Safdar i en tekstmelding til NRK.

Det skal også være flere som er ute etter penger fra Henning Solberg. I slutten av oktober skrev Smaalenenes Avis at en person har krevd pant i Henning Solbergs gård og tre av bilene hans. Ifølge avisa er det snakk om en Porsche og to Mercedeser.

Kan søke erstatning

Henning Solberg har varslet at han vil søke erstatning hvis konkursbegjæringen blir trukket eller retten avviser den.

– Vi kan ikke utelukke at Henning Solberg kan lide stort økonomisk som følge av denne saken, som har fått bred omtale i media, sier Skarpholt.

Safdar har tidligere uttalt til VG at han ikke er urolig for et motkrav.

– Dette er en desperat manøver fra Solbergs side. Jeg står for konkursbegjæringen, og er ikke bekymret i det hele tatt. Dette er bare trusler fra Hennings side, sier han.