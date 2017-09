Hårbørste er fast inventar i Raymonds pelsbil

– Jeg er verken flau eller stolt over bilen. Jeg venter egentlig på å bli stanset av politiet. Den tiltrekker seg jo oppmerksomhet så det holder, men det er bare artig, ler 21-åringen fra Re i Vestfold.

Raymond har med seg både hårbørste og ekstra pels når han er ute og kjører med pelsbilen sin. Foto: Lotte Olsen Jessa/NRK

Raymond Hultin Skogli vekker oppsikt på veiene i Østfold med sin 1998-modell Toyota Avensis.

Bilen er nemlig dekket fra dekk til tak i blå og rosa pels (!).

– Den rosa døra var et ultimatum fra samboeren min. Hvis jeg skulle få dekke bilen med pels, så måtte siden hennes få være rosa. Jeg tror det var litt i håp om at det ikke skulle bli noe, men jeg måtte jo bare slå til på det, sier han.

Skogli og samboeren flyttet til Trøgstad i fjor. Det var Smaalenenes Avis som først skrev om det hårete prosjektet.

Inspirert av Jim Carrey-film

Skogli sier det er en kombinasjon av ønsket om å stikke seg ut og inspirasjon fra filmen Dum og Dummere som førte til at han trakk om hele bilen.

I filmen kjører Jim Carrey og Jeff Daniels, i rollene som Lloyd og Harry, rundt i en pelskledd bil med tunge, hale og hundeører.

– Men de har kort pels, mens jeg har lang, poengterer Skogli med et smil.

Trøgstingen betalte 5000 kroner for bilen, og han måtte ut med omtrent like mye for den prangende pelsen. En uke etter at bilen fikk den hårete overhalingen, er han fornøyd med resultatet.

– Når bilen er billig, så kan man gjøre noe ekstra ut av det. Det er jo billig moro og jeg har ikke hørt om noen andre i Norge som har en lignende bil, sier han.

Jim Carrey (t.v.) og Jeff Daniels kjørte rundt i en pelskledd hundebil i filmen Dum og Dummere fra 1994. Foto: DANNY MOLOSHOK / Reuters

Kollega: – Trenger den vaksine?

21-åringen jobber til daglig som bilmekaniker i Mysen. Kollegene Thomas Holmedal og Håkon Nakkim må bare le når de blir spurt om stuntet til Skogli.

Thomas Holmedal og Håkon Nakkim hos Toyota Ramstad har ikke latt Raymond Hultin Skogli få slippe billig unna med den pelsdekkede bilen. Foto: Lotte Olsen Jessa/NRK

– Jeg ble jo sjokkert da han kom kjørende til jobb i en bil som var pakket inn i pels. Det er en festlig bil, men det er noe spesielt. Han får høre det, smiler Nakkim.

– Det blir en del vitser. Han har blitt spurt om bilen trenger vaksine, eller om det er mulig å avle på den. Det er jo en bil man blir glad av, følger Holmedal opp.

Fra Statens vegvesen har det ikke vært mulig å få et klart svar på lovligheten av pelsen onsdag, men det blir vist til at man tidligere har stanset russebiler med pels på innsiden på grunn av brannfaren.

Men dersom Skogli skulle bli stanset i en kontroll og få beskjed om at pelsen ikke er akseptabel i trafikken, så har han planen klar.

– I verste fall, hvis jeg blir stanset, så er det bare å rive pelsen rett av på stedet.