Det går mot enda et rekordår for Grensehandelen på Svinesund. Fjorårets rekord på nesten 4,1 milliarder kroner vil toppes i år, viser prognosen til senterleder Ståle Løvheim på Nordby Shopping i Strømstad.

– Vi styrer mot en omsetning for 2017 på rundt 4,3 milliarder kroner. Det er noen usikkerhetsfaktorer, men det blir nok rekord i år også, sier han.

Han anslår veksten på Nordby i august til rundt 4 prosent.

Nordby shopping styrer mot et nytt rekordår og en omsetning på rundt 4,3 milliarder. Foto: Rainer Prang / NRK

Blant usikkerhetsfaktorene er hvor stor julehandelen blir, og dessuten værforholdene. Dårlig vær gir normalt flere besøkende på kjøpesenteret noen få kilometer sør for Svinesundsbrua.

Lavere vekst her hjemme

I går slo SSB fast at detaljhandelen her hjemme sank med 0,6 prosent fra juli til august. Nivået er likevel noe høyere enn i august i fjor, 2,8 prosent. Veksten er lavere enn for grensehandelen på Svinesund.

Regiondirektør i NHO Østfold, Roald Gulbrandsen, peker på grensehandelen som en grunn til at innenlandshandelen dabber av.

– Den viktigste årsaken vi har sett i sommer er at vi har en betydelig økning av folk som drar til Sverige for å handle. Grensehandelen har skutt ny fart nå. Det andre er at folk er mer prisbevisste, fordi vi har en usikkerhet i arbeidsmarkedet.

Mat er viktig driver

På Nordby er det en varegruppe som særlig får kunder fra hele Østlandet til å sette nesa mot Svinesund.

– Lokomotivet er mat, og så lenge maten i Norge blir dyrere, er det bra for oss, slår senterleder Ståle Løvheim fast.