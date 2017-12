Glatte veier fører til flere ulykker på Østlandet

På E6 nord for Moss var fire biler involvert i to ulykker onsdag morgen. Ulykkene skjedde like ved hverandre.

– Det er store problemer, trafikken står stille langt sørover, sa Østfold-politiets operasjonsleder til NRK tidligere i dag.

I Oslo, Asker og Bærum hadde politiet ikke fått mange meldinger om ulykker på glatta onsdag morgen, men i Østre Aker vei har en bil sklidd og truffet en annen bil.

Det er risikoføre, og verre kan det bli, sier statsmeteorolog Bente Wahl til NRK.

– Det er varm luft på vei. Den vil komme inn i høyden først, og kuldegradene vil ligge igjen på bakken. Så i ettermiddag er det enda større sjanse for at vi får det som kalles underkjølt regn, forteller hun.

Trafikken på E6 gjennom Østfold står stille etter ulykkene onsdag morgen. Foto: Lotte Olsen Jessa/NRK

Ber fotgjengere være forsiktige

Brannvesenet i Telemark ber bilister, gående og syklende om å være forsiktige når de ferdes ute i dag.

– Vi får en del telefoner angående glatte veier i morgentimene. Beskjeden fra teknisk avdeling i Porsgrunn og Skien er at alle mannskaper er ute og strør og jobber så raskt de kan, skriver 110-sentralen i Telemark på Twitter.

Hos politiet var det meldt om fire ulykker og utforkjøringer i løpet av morgentimene. En bil hadde kjørt av veien i Seljord og en bil kjørte av veien og snurret rundt i Skien.

– Så fort du kommer av hovedveiene er det griseglatt. Det er en bil som har kjørt av vegen i Skien, en i Notodden og en i Nissedal, og årsakene er at det er glatt, opplyser operasjonsleder i politiet i Telemark, Tore Grindem.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Strøbil kjørte seg fast i Tromsø

I Buskerud er det spesielt Lier hvor veiene var såpeglatte onsdag morgen.

– Det har vært et par utforkjøringer og et lite sammenstøt nå med en lastebil og personbil. Det er slapsete og glatt noen steder, spesielt ute i Lier der alle disse tilfellene har vært, opplyste politiet.

Politiet i Vestfold melder at de har fått flere meldinger om glatte veier.

– En bil har kjørt ut i Helgeroa, meldingen fra patruljen er at det er ekstremt glatt. Bilene spinner på flat mark. Men det er den eneste meldingen vi har fått inn så langt, opplyste politiet til NTB i 7-tiden.

Også i andre deler av landet er morgentrafikken preget av glatte veier. Flere busser sliter på føret i Tromsø. En buss har kjørt i snøskavla ned Fredrik Langes gate, noe som skapte køer i Tromsø sentrum.

Avisa Nordland skriver også at en strøbil har kjørt seg fast på Fagereng.

I Nordland bekrefter Statens vegvesen at E6 er sperret etter at et vogntog har sakset ved Thune transport i Bjerkvik.

Denne bussen skapte køer i Tromsø sentrum etter å ha kjørt inn i snøskavla. Foto: Mohamed Abdulkadir Dahir

OBS-varsel

Meteorologisk institutt sendte tirsdag ut OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold på Østlandet. Flere steder meldes det om lokalt svært glatte veier.

– Fra tirsdag ettermiddag og onsdag blir det i perioder vanskelige kjøreforhold på grunn av vekslende nedbørform og tidvis regn som fryser på bakken i Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og sørlige deler av Oppland og Hedmark. Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser, advarer Meteorologisk institutt om.

– Det er nødvendig å være skodd etter forholdene. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap, skriver Meteorologisk institutt videre.