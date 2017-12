Spår superglatte veier

Dette gjelder fra og med i ettermiddag og trolig helt til torsdag morgen. Det viser et nytt OBS varsel som gjelder for hele Østlandet og Telemark.

– I kveld så kommer det nedbør og skyene ligger i et lag hvor det er plussgrader, noe som betyr at nedbøren kommer ned som regn. Men det er fortsatt minusgrader på bakken noe som igjen fører til at det kan fryse og bli veldig glatt, forteller statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Statsmeteorolog Kristian Gislefoss melder om glatt føre. Foto: Bård Gudim

– Kommer det mye nedbør?

– Nei, men når det gjelder regn som fryser på bakken så trengs det ikke mye før det blir glatt. Det er nok med lett yr, så de som skal ut å kjøre i kveld og natt til i morgen må være forsiktige.

Værskifte i sikte

Glatte veier vil trolig vedvare helt til torsdag morgen. Da er det slutt på minusgrader og over til varmegrader igjen.

– Ja, det er først torsdag vi får en endring, bekrefter statsmeteorolog Marit Berger.

Sist helg opplevde flere fylker i Norge akkurat det samme problemet.

Slik så det ut på Ringerike lørdag sist helg. Nå kommer et nytt værvarsel som advarer om glatte veier. Foto: Ole Edvin Tangen

Dårlig vær i fjellet

Tirsdag er det mye vind og snø på fjellovergangene, blant annet er det innført kolonnekjøring på fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland. På riksvei 7 over Hardangervidda er det stengt for personbiler, det opplyser Statens vegvesen. Det er kun kjøretøy på over 7,5 tonn som kan kjøre over Hardangervidda i kolonne. Fylkesvei 51 over Valdresfløya er stengt grunnet sterk vind, men her vil det komme en ny vurdering tirsdag rundt klokken 12.