Gi beskjed hvis du har gått gjennom isen

Politiet ber folk om å si i fra hvis de har gått gjennom isen, og har kommet seg opp på egenhånd.

Alle nødetater dro til Lyseren i går da det ble oppdaga to skistaver ved en råk på innsjøen i Spydeberg. Mannen, som var på isen for å gå på skøyter, hadde selv klart å komme seg opp.

Steffen Øvstedal i politiet sier at isen ikke er trygg noen steder og at folk må si i fra.

– Skulle man være så uheldig å gå gjennom isen og skjønner at her kan det få etterspill ved at noen søker der hvor det er hull i isen, så må man si ifra slik at vi slipper å begynne å søke.

Unødvendig redningsaksjon

I går rykket alle nødetatene ut til Lyseren etter funnet av skistavene. Dykkere lette etter en person, og ambulansepersonell sto klare til å ta imot.

Først litt senere på dagen ringte en mann politiet og fortalte at han hadde gått gjennom isen. Han var på isen for å gå på skøyter da han gikk gjennom. Han klarte selv å komme seg opp av vannet ved hjelp av ispigger.

Leteaksjonen ble avsluttet av nødetatene i 14-tiden.