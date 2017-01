– Vi hadde en svensk person i en litt større varebil med bilen full, forteller kontorsjef Per Kristian Grandahl i Tollregion øst.

Eggstokkene var pakket i halvkilos plastbokser stablet i isoporkasser. I tillegg 38 kilo hønsetarm. Varene lå kjølt ned i isoporkasser, og skulle brukes til mat, ifølge det sjåføren fortalte tollerne.

Tollbetjentene som fant varene ble en smule overrasket, fortsetter Grandahl.

– De lurte jo på hva i all verden dette var for noe. Det så spesielt ut.

– Så nå vet vi hvordan livmor til høne ser ut.

Livmor og eggstokker? Ekspandér faktaboks Ett døgn før egget skal verpes er plommen ferdig utviklet og løsner fra eggstokken. Plommen fanges opp av en trakt som befinner seg øverst i enden på egglederen som leder fra eggstokkene til livmoren. Kilde: Bloggen hvafor.no

Produsenten skjønner ingenting

Varene er produsert på Håkantorp slakteri i Vara i Vestre Götaland. Produksjonsdato er 5. august 2016. Informasjonen trykt på pakkene, sammen med hvem varene er produsert for. Men årsaken til at et drøyt halvt tonn av den eksotiske varen befant seg i én last på vei inn i Norge er ikke akkurat åpenbar for produsenten.

– Det er et godt spørsmål, faktisk. Det svarer slakteriets representant på spørsmål fra NRK om hva dette kan brukes til. Han lover å undersøke saken og komme tilbake til oss.

IKKE TIL MIDDAG: Livmor og tarm havner ikke på middagsbordet i denne omgang. Beslaget ble sendt til destruksjon i formiddag. Foto: Tollvesenet

– Det er første gang jeg hører om dette, sier Karolis Mintautas ved Håkantorp slakteri, når han tar kontakt med NRK en halv time senere.

Han bekrefter at både eggstokkene og hønsetarmen er produsert av slakteriet i august i fjor, for firmaet Wetterstadens Trading i Jönköping. Et firma NRK så langt ikke har fått kontakt med.

– Eggstokkene brukes i matproduksjon, som en ingrediens i hovedretter med kjøtt, men også i supper, forteller Mintautas.

– Men vi har ingen anelse om hva som er meningen med et så stort parti. Kanskje det skulle til restauranter eller til matvarebutikker, fortsetter han.

Må klareres

De uvanlige varene ble hentet og sendt videre til destruksjon i formiddag.

– De er nå antageligvis i en forbrenningsovn, sier Grandahl.

Han minner også om at det er strenge regler som gjelder, hvis folk ønsker å krysse grensa med mer kjøttvarer enn den tillatte, personlige dose.

– Det er veldig strengt med import av kjøttvarer generelt. Det er viktig at man klarerer med Mattilsynet og får de nødvendige papirer før man importerer kjøttvarer.

– Det er lov å ha med seg ti kilo til eget bruk, men utover det er det ganske strengt.