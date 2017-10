Fremstilles for varetekt

Mannen som er siktet for knivstikkingen i Moss på fredag fremstilles for varetektsfengsling i Moss tingrett. Offeret, en kvinne i 30-årene er fortsatt til behandling på Oslo universitetssykehus Ullevål for alvorlige skader. Både kvinnen, den siktede og et vitne til hendelsen er beboere ved et omsorgssenter på Krapfoss.