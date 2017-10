Kvinne alvorlig skadet etter knivstikking

Ifølge politiet har to personer blitt innbrakt av politiet, men operasjonslederen skriver på Twitter at hendelsesforløpet foreløpig ikke er avklart.

Operasjonsleder Paul Horne opplyser at en mann i 20-årene har blitt pågrepet, mens den andre personen er brakt inn som vitne.

Stig Øvregård som er innsatsleder for politiet på stedet, kan bekrefte at en person er pågrepet.

Innsatsleder Stig Øvregård forteller at pågripelsen av den antatte gjerningsmannen foregikk rolig. Foto: ODD SKJERDAL / NRK

– Den antatte gjerningsmannen har vi kontroll på. Grunnen til at vi kaller han for antatt er at vi har fått opplysninger og navn fra fornærmede. Men vi etterforsker bredt, sier han til NRK.

Det er en kvinne i 30-årene som er knivstukket. Kvinnen ble fraktet i luftambulanse til Oslo universitetssykehus. Horne forteller at hun er alvorlig skadet.

Flere patruljer fra politiet og to ambulansehelikoptre ble sendt til stedet.

Krimteknikere fra politiet undersøkte leiligheten fredag morgen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Område med mange skolebarn

Ifølge en nabo NRK har snakket med har det i løpet av det siste året vært flere politiaksjoner i området der knivstikkingen skal ha skjedd.

– Det som har skjedd er bare tragisk. Men jeg har vært engstelig for at noe slikt skulle skje i lang tid. Det har vært mye politi og en del ambulanser i området her tidligere, sier Martin Bekke, som er leder i Krapfoss vel.

Martin Bekke sier at han har vært bekymret for at det skulle skje noe i området. Foto: Odd Skjerdal/NRK

Boligen ligger i nærheten av Eika fotballbane, speiderhytta og Krapfoss Barneskole. Bekke kontaktet politiet for å høre om det var trygt for beboerne å ferdes i området.

– Det har vært hektisk. Det har vært fullt oppbud med politibiler, ambulanser og to helikoptre. Dette er et område med veldig mange skolebarn og dette har skjedd i tiden hvor de går til skolen. Men politiet ville ikke si noe om det var trygt her, sier han.

Politiet har nå satt i gang etterforskning, og venter på at tekniske etterforskere skal komme til stedet, forteller insatsleder Øvregård.

– I tillegg søker vi med hunder etter våpenet.

Politiet trente i området

Politiet kan foreløpig ikke si noe om hvor mange som var til stede i leiligheten da hendelsen skjedde, men Horne bekrefter at politiet er kjent med de involverte fra før.

Innsatsleder Øvergård opplyser til NTB at politiet var i nærheten ettersom det er på veien til et treningsområde og derfor ankom tidlig til åstedet etter å ha fått melding fra AMK.

– Vi tok hånd om noen vitner og andre personer som befant seg i leiligheten og rundt stedet, sier Øvergård.

Ifølge politiet eies leilighetskomplekset av Moss kommune.