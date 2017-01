Fra rock til opera

Han er en høyreist mann. Emil Havold Næshagen har spart ut håret og samler det i en hestehale. 24-åringen fra Råde gjør seg klar til dagens øvelse på Operahøgskolen i Oslo.

– 2016 har jeg lyst til å spole forbi. 2017 skal bli mitt år, sier en selvsikker Emil Havold Næshagen til NRK.

Operastudenten er i ferd må å få et gjennombrudd i karrieren. Det var aldri operastjerne han drømte om å bli som liten gutt. Næshagen fikk sin første gitar som seksåring.

– Vi var en gjeng smågutter som prøvde å starte et band. Jeg huske vi ble kalt «Skinnjakkegjengen» på ungdomsskolen, ler han.

Det var rockemusikk som gjaldt. Unge Næshagen kom etter hvert inn på musikklinja på Kirkeparken videregående skole. Han fikk nye bandkamerater og rockebandet tok seg helt til landsfinalen i UKM i 2010.

– Jeg drømte om å bli rockeartist. Vi ble bedre og bedre, jo mer vi spilte, minnes han.

Sangtimen som endret alt

På Kirkeparken valgte han etter hvert sang som hovedinstrument. Mot slutten av tredje klasse fikk han en ny sangpedagog på skolen.

– Etter første sangtime sa han «Du skal gå på operahøgskolen!». Det var ganske fjernt. Jeg hadde et veldig stereotypisk syn på opera, forteller Næshagen.

– Det var spennende. Han hadde en sterk utvikling allerede da, sier sangpedagog Terje Refsnes.

SKUESPILL OG SANG: Emil spiller mot medstudent Sara Aasen i stykket «Don Giovanni». Operastudentene har oppsetningen som masteroppgave. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Refsnes har tidligere vært ansatt i operakoret til Den Norske Opera og Ballett, før han ble lærer på videregående skole. Sangpedagogen visste hva han hadde foran seg den første sangtimen med Næshagen.

– Jeg hørte med en gang hvor fin stemmen hans var, og hvor stor den var. En operasanger trenger en stor stemme med mye volum. Han har en fin tett stemme, skryter Refsnes.

Den yngste i det nye Operahuset

Rockestjernedrømmen ble lagt på hylla. En usikker arbeidsfremtid gjorde drømmen mindre.

– Arbeidsmarkedet som operasanger er ikke så mye større. Nåløyet er enda mindre når det gjelder talent, men også det harde arbeidet som ligger bak, forteller Næshagen.

REGISSØR: Italienske Jacopo Spirei er regissør for masteroppsetningen til studentene ved Operahøgskolen. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Han har brukt over fire år på skolebenken, eller rettere sagt skolescenen. Nå har han kapret store roller i oppsetninger fremover.

– Jeg fikk først rollen som «Papageno» i Opera Østfolds oppsetning av «Tryllefløyten». Like etter fikk jeg muligheten til å prøvesynge for operasjefen for Den Norske Opera og Ballett.

Prøvesyngingen gikk over all forventning og den unge operastudenten kapret en rolle i stykket «Carmen». I mars debuterer han på hovedscenen i Operahuset i Oslo.

– Jeg har hørt at jeg er den yngste operasangeren som debuterer i den nye operaen. Det er jo det «alle» vil, å synge hos Norges høyeste institusjon. Jeg gleder meg veldig til det øyeblikket hvor jeg skal ta den første bukken etter forestilling, smiler Næshagen.