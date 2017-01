Avslutter søket uten å finne savnet kvinne

SISTE: Klokken 19 fortalte svensk politi til NRK at søket etter den savnede kvinnen avsluttes for i kveld. Søket fortsetter i morgen.

NORSK BISTAND: Norske redningsmannskap jobber sammen med svenske for å lete etter den savnede. Foto: Jørn Gundersen-Fredriksen

– Alt tyder på at hun ikke er i live, og vi søker ikke mer i kveld. Vi søker videre i morgen, men da leter vi etter noen som er omkommet, sier Kristoffer Ottosson ved Strömstad-politiet til NRK.

Det var like før klokken 15 at det ble slått alarm etter at det ble hørt rop om hjelp ved Kornsjø sør i Halden.

På svensk side av grensen ble det funnet en råk i isen, og redningsmannskap fra Norge og Sverige startet en lete- og søkeaksjon.

Ifølge politiet er det snakk om en norsk kvinne som har gått gjennom isen.

Hunden kom tilbake

Stedet der råken ble funnet ligger 1,4 kilometer sør for grenseovergangen Kornsjø sør i Halden, opplyser politiet.

Dykkere fra brannvesenet i Fredrikstad rykket ut og bisto i søket.

– Det er sendt en savnetmelding på en dame i området. Vi har fått melding om en dame som dro på tur med sparkstøtting. Hunden hennes er kommet tilbake, og den var våt, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Østfold-politiet

BISTÅR: Mandag ettermiddag rykket dykkere fra Fredrikstad brannvesen ut til Kornsjø på grensen mellom Halden og Sverige. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

Kornsjø er en liten grend syd i Halden kommune, og også navnet på innsjøen som ligger på grensen mellom Norge og Sverige.

Grenda Kornsjø er mest kjent for å være grensestasjonen på toglinja mellom Oslo og Göteborg. Stedet der råken er funnet ligger på motsatt side av vannet fra der TV 2-programmet Farmen ble spilt inn i fjor.