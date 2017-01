Fortsatt trafikkaos i Fredrikstad

Køene etter kollisjonen mellom to lastebiler på riksvei 110 i Fredrikstad er fortsatt lange. De to bilene kolliderte i 1030-tiden på en av innfartsårene til byen. Politiet opplyser nå at det siste av de to kjøretøyene fjernes fra ulykkesstedet nå.