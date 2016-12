Forlot hverdagen for å seile - oppfordrer andre til det samme

Trude Kristin Hansen nyter livet og tilværelsen. Dette er et av postkortbildene de deler fra sitt liv på reise. Foto: Privat

– Jeg har ikke hatt klokke på armen siden vi seilte fra Fredrikstad. Vi lever i nuet, forteller kaptein Roar Bekkelund (58) på en skurrete linje fra Sør-Afrika.

Han og samboeren Trude Kristin Hansen (52) bestemte seg i 2014 for at tiden var inne. De ville gjøre noe helt annet. Bekkelund arbeidet som havnekapteinen ved Borg Havn og hadde seilt som sjømann i mange år. Men han hadde alltid hatt en drøm om å seile jorda rundt med sin egen båt, i sitt eget tempo.

Roar Bekkelund poserer med dagens fangst. Foto: Privat

– Det handler om opplevelsene og friheten. Vi ønsket å komme oss bort fra en hektisk hverdag med åtte til fire jobb. Man vet ikke hva fremtiden bringer, og vi følte at nå var tiden inne, sier han.

Har seilt i all slags vær

Med oppsparte midler og penger de skaffet seg ved å selge bil, TV og diverse andre ting de ikke trengte, seilte de ut fra Fredrikstad en sommerdag. De har seilt gjennom den Engelske kanal, over Biscayabukta, til Portugal, Kanariøyene, Kapp Verde, krysset Atlanterhavet til Rio de Janeiro, til Argentina, Chile, Påskeøyene, Bora Bora, Tahiti og seilt videre til Australia for å nevne noe. Underveis har de oppdatert venner og bekjente på Facebook-siden Sailing The Good Life.

Familien har seilt over værharde områder med høye bølger. Foto: Privat

Nå har familien seilt til Sør-Afrika hvor de skal feire jul. Datteren, Victoria Bekkelund (23), har tatt fri fra studiene og har vært med på turen det siste halve året.

De har seilt i all slags vær, og har ofte måttet reparere båten. I Chile ble blant annet båten nesten knust mot en betongkai. I Argentina knakk masten, så der måtte de bli i flere måneder.

– Vi var i Argentina i ni måneder. Trude lærte seg spansk og vi ble kjent med noen fantastiske mennesker. Vi blir tatt godt vare på nesten overalt hvor vi reiser, sier Bekkelund.

Har opplevd majestetisk natur

I tillegg til alle menneskene de møter, er det naturopplevelsene som gjør mest inntrykk, ifølge kapteinen.

Her dykker de ved verdens største korallrev, Great Barrier Reef i Australia. Foto: Privat

– De største naturopplevelsene hadde vi i de sydlige delene av Chile. Der så vi rovfuglen kondor, sel, sjøløve, hval og mye annet. Vi har kommet nært innpå dyrelivet. Vi har også sett isbreer som har vært helt nede med havoverflaten og fjell som går opp til fire tusen meters høyde. Chile har dramatisk natur, og det er kanskje den største opplevelsen, sier han med innlevelse i stemmen.

Han ønsker å være et forbilde for andre som ønsker å gjøre endringer i livet.

Vicoria Bekkelund (23) pusser tenna i soloppgangen. Foto: Privat

– Jeg oppfordrer alle som kan til å dra ut å reise, eller rett og slett gjøre noe nytt. Ikke alle kan si opp jobben og reise jorda rundt, men alle kan stoppe opp litt og prøve å se livet i perspektiv. Vi har hatt mange uker på sjøen og da har det blitt mye tid til å reflektere over livet, sier han.

Vil skrive bok

Familien fikk nærkontakt med de store fem på safari i Sør-Afrika. Foto: Privat

Selv om 58-åringen ikke savner hverdagslivet hjemme i Norge, innrømmer han at han enkelte tider savner familie, venner og tidligere kollegaer. Planen er at de skal komme hjem til sommeren, men reiseruten er ikke lagt.

– Det blir på naturens premisser, sier han.

De har også pønsket ut en bokidé.

– Vi har tatt notater underveis, så vi ser for oss at det kan bli en bok om alle opplevelsene vi har hatt, sier han.