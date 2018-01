Fly fullt av rørleggere måtte snu på grunn av dotrøbbel

Flyet fra Gardermoen kom ikke lenger enn til Skagerak rett utenfor Østfold-kysten, før det måtte snu. Turen gikk så tilbake over Østfold og Hedmark, før det igjen var landet på Gardermoen.

Det var Dagbladet som først skrev om do-problemene på flyet.

– Det var en teknisk feil på toalettet. Flyet måtte lande for å fikse problemet, forteller kommunikasjonsrådgiver Fatima Elkadi i Norwegian til NRK.

Over Hedmark måtte flyet fly noen runder i sirkel for å slippe ut drivstoff.

Måtte fly tilbake til Gardermoen

Flyturen, som skulle vart i litt over to timer, varte bare i en drøy time, før flyet var tilbake på Gardermoen.

Blant passasjerene var 84 rørleggere som var på vei ut på tur. Til Dagbladet forteller administrerende direktør i rørleggerbedriften Rørkjøp, Frank Olsen, at det var god stemning på flyet, på tross av at de måtte snu.

– Vi skulle gjerne ha fikset toalettene, men det måtte dessverre gjøres fra utsiden og vi tok ikke sjansen på å sende ut en rørlegger i line på 10 000 meter. Ble sporty og god stemning i flyet med ironien i tette toaletter, sier han til Dagbladet.

Ny avgang klokken 12

Reparatørene på Gardermoen fikset raskt problemene, og rundt klokken tolv kunne flyet nok en gang ta fatt på reisen.

Elkida kan berolige med at det er liten sjans for at samme feil vil skje med det første.

– Det er sjeldent denne typen feil skjer, sier hun.

Også SAS har tidligere hatt problemer med toalettene på en av sine flyreiser. Under en flytur fra København til Tokyo måtte flyet snu midt i Russland, for så å lande i Oslo. Ifølge TV2 ble Oslo destinasjon fordi det var det eneste stedet der det var ledige hotellrom.