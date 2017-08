Flest båter på grunn i Østfold

Rittet stoppet på grunn av seilbåt

Hele sykkelrittet Ladies Tour of Norway ble stoppet av bruåpning i Fredrikstad. Et brudd med fire syklister lå 21 sekunder foran hovedfeltet da brua ble stengt for å slippe igjennom en seilbåt. – De skal ha fått beskjed om dette, sånn jeg forstår det er det utenfor vårt ansvarsområde så lenge vi har gitt beskjed, sier teknisk rittleder Sondre Sørtveit til HA.