Ny sponsor til FFK

Terje Høili er ny hovedsponsor for Fredrikstad Fotballklubb. Det ble klart på en pressekonferanse i dag. Avtalen gjelder for 2017. På pressekonferansen fikk Høili spørsmål om hvorfor han ble sponsor. – Det er på grunn av kjærligheten jeg har for klubben. Dessverre er det ikke så mange her i byen som har penger og går inn på samme måte, sier han.