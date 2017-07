Fengslingsmøte i ettermiddag

Østfoldingen som er siktet for drapet i Flå fremstilles for varetektsfengsling i Ringerike tingrett i ettermiddag. Ifølge politiet har mannen i 20-årene fra Østfold innrømmet å ha drept kjæresten på hytta. Politiet mener også at de har fått bekreftet motivet, men ønsker ikke å kommentere dette nå.