«De tre furuer» kappes i toppen

Statens vegvesen har bestemt at treet kalt «De tre furuer» i Halden likevel ikke skal felles. Det skriver Halden Arbeiderblad. For å bevare noe av den kulturhistoriske verdien, skal det istedenfor gjennomføres en toppkapping i sju meters høyde. 40 personer lenket seg fast til treet i august for å hindre felling.