Skole vil bli parfymefri

Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad går nå inn for å bli en parfymefri skole. Det skriver Demokraten. Parfyme kan gi problemer for personer med allergi. En av elevene på skolen forteller til avisa at det har vært tilfeller av elever som ikke har kommet på skolen på grunn av allergi for parfyme. Astma- og Allergiforbundet skryter av tiltaket til ungdomsskolen.