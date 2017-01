Is-kaos på vegane – mange ulukker

* Regndråper som ikke er frosset til is selv om temperaturen i dråpene og i lufta omkring er under null grader Celsius, kalles underkjølte.

* Når slike dråper treffer jordoverflaten eller andre faste legemer, vil de fryse til is, forutsatt at underlaget også har en temperatur under null grader.

* Vanndråper med temperatur ned til rundt 40 kuldegrader kan forekomme i atmosfæren. Skal vanndråpene fryse, må det finnes partikler i dråpene som vannmolekylene kan feste seg til (frysekjerner).

(Kilde: Meteorologileksikon) (©NTB)