Fjellsikring i Østfold

Det skal brukes 1,5 millioner kroner på fjellsikring ved Østfold-veier frem til oktober 2018. Det er ved fylkesvei 120 nord for Tomter sentrum, fylkesvei 114 nord for Trøsken-brua og E18 i Ørjeberga det skal fjellsikres. Stedene er valgt på bakgrunn av observerte steiner i grøftene, men det er ikke farlig å kjøre bil her sier sekssjonsjef i statensvegvesen Arne Bjørklund.