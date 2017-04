Død person funnet i Fredrikstad

Det var Fredriksstad Blad som først omtalte saken.

Politiet ble varslet kl. 17.16 av en forbipasserende turgåer i Bjørndalen-området i Fredrikstad.

Krimteknikere på plass

Kriminalteknikere undersøkte stedet torsdag kveld. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

– Jeg kan bekrefte funn av en død person i nærheten av hundeparken i Bjørndalen, som er et turområde for Fredrikstads befolkning, sier operasjonsleder Terje Marstad i Østfold-politiet til NRK.

Han forteller at politiet foreløpig ikke vet hvem den døde personen er, men at de rutinemessig betrakter det som et mistenkelig dødsfall.

– Denne personen er ikke identifisert. Vi etterforsker nå på stedet med kriminalteknikere. Vi har også en hundeekvipasje der. Vi jobber nå med å prøve å få identifisert denne personen og finne ut noe om dødsårsaken.

Skal undersøke stedet utover kvelden

Innsatsleder Arve Hermansen sier at politiet skal fortsette etterforskningen utover kvelden skjærtorsdag. Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Innsatsleder i Øst politidistrikt, Arve Hermansen, er på stedet, og han sier at det er satt i gang teknisk etterforskning i området rundt der den døde personen ble funnet.

Funnstedet er sperret av, og to hvitkledde krimteknikere saumfarer området. I tillegg har politiet startet med vitneavhør, opplyser Hermansen.

– Vi leter foreløpig ikke etter noen spesielle personer, men vi bruker rutinemessig hund med sikte på å kunne gjøre funn i området hvor den døde personen ble funnet. Vi skal holde på utover kvelden, sier Hermansen.