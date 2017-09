Danske signerte for Sarpsborg 08

Den danske 22-åringen Morten Knudsen har skrevet under på en amatørkontrakt med Sarpsborg 08. Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Sarpingene har for mange utlendinger i stallen til å skrive proffkontrakt med spilleren. – Når han skriver amatørkontrakt, kan han spille i 3. divisjon for oss, sier sportssjef Thomas Berntsen til avisen.