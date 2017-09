Bøtelagt for dårlig oppførsel

En mann er i lagt en bot på 18. 000 kroner etter å ha oppført seg dårlig på byen i april. Mannen ble kastet ut fra et av byens utesteder, overstadig beruset. Mannen oppførte seg svært ufint mot ordensvakten som geleidet ham ut. Vel ute fikk mannen pålegg av politien om å dra fra sentrum, noe han ikke gjorde. Fredrikstad tingrett la vekt på at mannen er bøtelagt for tilsvarende forhold tidligere, og ga mannen en bot på 18.000 kroner.