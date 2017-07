Bodde under bensinstasjonen

Sarpsborg kommune har opprettet tilsynssak mot eieren av en bensinstasjon. Kommunen mener eieren har hatt en ansatt boende ulovlig i et ikke godkjent lokale under stasjonen, skriver sa.no. Eieren avviser at den ansatte var fastboende i lokalet, og sier også at lokalet snart legges ut for salg.