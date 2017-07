Biltyveri på Tunejordet

En Audi A7 ble i natt stjålet fra en bilforretning på Tunejordet i Sarpsborg. Det var ved tretiden at politiet fikk beskjed om at noen hadde brutt opp et nøkkelskap på stedet, og da de kom dit var en sølvgrå Audi A7 med registreringsnummer BT 42305 borte.