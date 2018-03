Betalte 7200 kroner for fem liter bensin

Det ble en dyr tur til Esso-stasjonen på Hvaler for Raymond Tiochta‎ fredag. På skiltet ved bensinstasjonen stod det at prisen var 13,69 kroner per liter.

Han valgte derfor å fylle bensin på vei til jobb. Etter fem liter stoppet derimot pumpa.

– Jeg så opp og der stod prisen: 7200 kroner, sier Tiochta, som beskriver hendelsen som «en kjip start på påska».

Literprisen var nemlig blitt 1369 kroner, og ikke 13,69 som den skulle vært.

Ba gatekjøkken-ansatt være vitne

I sin fortvilelse gikk Tiochta inn på et gatekjøkken som ligger rett ved stasjonen.

Raymond Tiochta regner med å få tilbake det han betalte for mye på ESSO-stasjonen. Foto: PRIVAT

– Jeg spurte hun som jobbet bak kassa om hun ville være vitne for meg. Det var riktig nok tidlig på morgenen, men jeg var ganske sikker på at jeg så riktig. Men hun ville helst ikke være med ut, og viste i stedet til et kundenummer jeg kunne kontakte, forteller han.

Han tok kontakt med Essos kundenummer, og fikk til slutt pengene tilbake. Lars Østby som er direktør i Certas Energy Norway, som driver Esso-stasjonene, forteller at det er en teknisk feil som gjorde at prisen fløy til himmels.

– Vi har snakke med kunden og beklaget. Vi har nå kreditert feilbelastningen, sier han.

Forundret over lang ventetid

Til tross for av at pengene nå skal være på vei tilbake til kontoen hans, reagerer Tiochta på tiden det tok før han fikk klarhet i om pengene i det hele tatt kom til å bli refundert.

Først fikk han beskjed om at kundeservice skulle ta kontakt med ham i løpet av to virkedager, men også at det kunne ta opp mot ti virkedager.

Men etter seks timer frem og tilbake i telefonen fikk han endelig et klart svar.

– Jeg er blitt møtt av svært begrenset kundeservice. Jeg ble satt over hit og dit, uten at noen kunne si noe. At det går nesten seks timer før jeg får et godt svar er forunderlig og noe de ikke kan være bekjent av, mener han.

– Hva tenker du om at pengene nå ser ut til å være på vei tilbake?

– Det skulle bare mangle, så sånn sett er jeg fornøyd.

Lars Østby i Certas Energy Norway sier dette til kritikken fra Tiochta:

– Vi tok kontakt med kunden så snart vi ble klar over problemet og hadde fått oversikt. Dette er ikke noe vi har opplevd tidligere.