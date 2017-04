Beslagla veteran-MCer



Tollerne på Ørje beslagla to veteran-motorsykler og en ATV som en litauer hadde med seg over grensen i går ettermiddag. Mannen, som er bosatt i Norge, hadde kjøpt kjøretøyene i Litauen og hadde betalt 26.000 kroner for dem. Han kjørte på grønn sone da han krysset grensen på E18. Mannen er anmeldt for forholdet.