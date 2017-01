Avlyser fem cruiseanløp etter denne terror-reportasjen

Det er cruise-rederiet Carnival Cruises UK som har kansellert fem anløp i Fredrikstad 2018. De viser til en artikkel i The New York om fremmedkrigere fra Lisleby. Det var Fredriksstad Blad som først omtalte saken.

Artikkelen det vises til sto på trykk i april 2015. Den tar utgangspunkt i at sju menn reiste fra Fredrikstad til borgerkrigen i Syria i løpet av to år.

Sårbart marked

Salgsansvarlig Caroline M. Pettersen i Visit Fredrikstad og Hvaler brukte lang tid på å få til avtalene i utgangspunktet, og sier til Fredriksstad Blad at artikkelen er direkte årsak til de nå avlyste anløpene.

– Rederiet viser til artikkelen i The New York Times om Lislebyveien. Den har vært lett tilgjengelig på Internett, også på Wikipedia. Dette viser hvor sårbart markedet er for all informasjon som kan knyttes til terror, sier hun.

PST har skrevet uttalelse

Ifølge avisen har Visit Fredrikstad og Hvaler bedt Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om å skrive en uttalelse om sikkerhetssituasjonen i Fredrikstad som er sendt til rederiet. Øyvind Nilsen, leder for PST i Østfold, orienterer om fremmedkrigerne fra byen og understreker at Fredrikstad er like sikker og trygg som resten av Norge.

I tillegg til at brevet er sendt, håper markedssjefen å snakke varmt om Fredrikstad under cruisemessen i Fort Lauderdale i Florida. Der håper hun å få en rekke anløp til Fredrikstad de neste årene.