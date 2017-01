Samboere dømt for eldreran

Et samboerpar fra Halden er dømt for å ha ranet en 84 år gammel kvinne i hennes egen leilighet i Oslo sommeren 2016. Ranskvinnen ble dømt til ett og et halvt års fengsel, mens samboeren fikk ytterligere to måneders fengsel.

Ranet skjedde på morgenen lørdag 4. juni. Paret ringte på i callinganlegget og utga seg for å være fra politiet. Inne i leiligheten dyttet de kvinnen ned på sengen og holdt henne fast, mens de tok bankkortet hennes og en lapp med pinkoden. De fikk også med seg 1.500 kroner fra kvinnens veske.

Kvinnen varslet politiet like etter at ranerne hadde dratt, men før bankkortet ble sperret, var kortet tappet for 9.900 kroner.