Arrangør mener de fulgte prosedyren

Hele sykkelrittet Ladies Tour of Norway ble stoppet av bruåpning i Fredrikstad i går. Broen fjernstyres og videoovervåkes fra Veitrafikkontorets sentral i Oslo.

– Vi understreker at vi som arrangør har fulgt prosedyrene. Det vil si at vi i god tid har varslet Veitrafikksentralen om at det pågår et World Tour ritt på sykkel og at broen ikke skal åpnes før vår kommandosentral, som følger rittet i kortesjen, gir beskjed, sier daglig leder i Ladies Tour of Norway, Roy Moberg, i en pressemelding.