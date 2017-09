– Hva skal jeg si? Jeg fikk bare to timer på å tenke meg om, så jeg har ikke så mye valg. Jeg tenker at jeg nok må møte kommunen i forliksrådet, sier Monica Anstensen, som forøvrig er namsmann i Aremark kommune.

Før helga sendte kommunen ut et tilknytningsgebyr for vann på 18.750 kroner til 130 av husstandene i Aremark, helt uten forvarsel og med frist til å betale innen den påfølgende mandagen.

De fleste fikk regningen på fredag, mens Anstensen altså fikk sin først samme dag som betalingsfristen.

Allerede er det klart at åtte innbyggere må møte kommunen i forliksrådet.

Regningen har satt sinnene i kok i den lille kommunen. Mandag kveld var det et opphetet folkemøte i kommunehuset der flere av de involverte gikk sammen om å skaffe seg advokathjelp for å slippe unna regningen

– Vi visste ikke noe om dette og hadde ikke fått noe varsel på forhånd. Fremgangsmåten er forferdelig dårlig. Vi fikk litt sjokk, sier Mette Sølvberg om regningen som dumpet ned i postkassa hennes.

Det var Halden Arbeiderblad som først omtalte saken.

Mette Sølvberg er en av 130 aremarkinger som fikk en stor regning, med kort betalingsfrist, fra kommunen. Foto: Petter Larsson/NRK

Rådmannen: – Pinlig

Bakgrunnen for regningen er at Aremark kommune høsten 2014 tok over et vannverk som tidligere var privateid. Da visste verken kommunen eller innbyggerne at 130 husstander tilknyttet vannverket måtte betale en ny tilkoblingsavgift nå som det var nye eiere.

Først i sommer, nesten tre år senere, ble kommunen klar over at de hadde plikt etter loven til å kreve inn tilkoblingsavgiften.

De trodde da at foreldesesfristen var i desember og at de fortsatt hadde god tid på seg. De siste månedene har kommunen undersøkt om de kan slippe å sende ut en slik regning.

Men tirsdag forrige uke ble rådmannen anbefalt fra en advokat å sende ut regningen, med beskjed om at fristen var 18. september i år, siden det da hadde gått tre år fra vannverket ble overtatt.

– Hadde vi visst dette i 2014, så hadde innbyggerne fått regningen i 2014. Måten det blir gjort på nå, er pinlig. Ingen rådmann vil sende noen slik regning. Vi liker jo ikke å plage folk, sier rådmann Jon Fredrik Olsen.

Rådmann Jon Fredrik Olsen synes kommunen har havnet i en pinlig sak. Foto: Petter Larsson/NRK

– En trussel

Alternativet til å betale regningen på nesten 19.000 kroner var å skrive under på en erklæring om forlengelse av foreldelsesfristen. Dette betyr imidlertid ikke at regningen ikke må betales på et senere tidspunkt.

Dette skrivet måtte være undertegnet og overlevert kommunen innen mandag formiddag.

– Jeg følte hele brevet som en trussel fra kommunen. Det var kort frist på å svare og kort frist på å betale, sier Jarle Ørsleie fra Aremark.

Jarle Ørsleie følte seg truet av sin egen kommune da han fikk regningen i posten. Foto: Petter Larsson/NRK

Da fristen gikk ut, hadde litt over 100 personer skrevet under på fristutsettelsen. Omtrent 15 hadde allerede betalt regningen, mens resten altså må møte i forliksrådet.

– Det er kjempetrist å behandle innbyggerne på den måten. Ingen er mer lei seg enn meg og administrasjonen. Vi liker ikke å sende ut en regning med fire dagers betalingsfrist og med trussel om å sende den til en rettsinstans. Det er ikke slik vi vil opptre overfor innbyggerne, men i denne saken hadde vi faktisk ikke noe valg, sier rådmann Olsen.